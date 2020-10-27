Altun'dan Macron açıklaması: Faşist oyun kitabını takip ediyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son zamanlardaki İslam karşıtı söylemleri, çaresiz bir Avrupalı politikacının ilgi çekme arayışının bir başka örneğidir. Macron'un Avrupa'ya liderlik etmeyi uman saldırgan tutumu, onun İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarını da güdülüyor. Macron yalnızca kendi ülkesindeki ve Avrupa'daki Müslümanlara karşı bir ayrımcılık yapmıyor. Bu tavrı politik bir amaç için benimsiyor, böylece korkuları ve bilgisizliği araçsallaştırmaya çalışıyor. Macron, Avrupa'daki Yahudileri bu şekilde hedef alan eski "faşist oyun kitabını" takip ediyor.! ifadelerini kullandı.

Altun, "Fransız vatandaşlarını korumadaki başarısızlığının faturasını büyük İslam medeniyetine yıkmak yerine, ülkesindeki terör suçlularını bulmaya odaklanması gereken Macron gibi Avrupalı liderler için Müslümanları hedef almak çok daha kolay ve siyasi olarak çok daha elverişli görünüyor.

Akdeniz'de Fransa'ya jeopolitik olarak uygun bir ortam oluşturma arayışındaki Macron Müslümanları sadece Avrupa'nın güney komşuları olarak göstermeye çalıştı. Müslümanlar ve Türkiye, Akdeniz bölgesinin merkezindedir ve hiçbir yere gitmeyecektir!" dedi.

"İslamofobi ile Yahudi düşmanlığı arasında çok ince bir çizgi var"

Macron'un saçmaladığının farkında olduğunu söyleyen Altun, "Macron, "İslami ayrılıkçılık" dediği şeyin bir saçmalık olduğunun ziyadesiyle farkında. Müslümanlar Akdeniz ve Avrupa'da yüzyıllardır yaşıyorlar. Bu bölgede asırlardır bir arada yaşayanlar arasına anlaşmazlık ve ayrılık tohumları ekmeye çalışan kişi kendisidir. Macron, Akdeniz bölgesinin "Avrupa'nın malı ya da kolonileri" olmadığının canlı kanıtı olduğu için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırıyor. Bize saldırmasının nedeni Macron'u kendisinin ırkçı ve sömürgeci zihniyetiyle yüzleştirmemizdir. İslamofobi ile Yahudi düşmanlığı arasında çok ince bir çizgi var. İkisi de benzer ırkçı ve korku borazanlığı dürtüleriyle hareket ediyor. Bugün İslamofobinin önde gelen seslerinden biri olarak gördüğümüz Macron, yarın Yahudi karşıtı açıklamalarda bulunursa şaşırmayacağız!" dedi.