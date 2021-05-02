  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Akar hava harekatlarının yönetildiği üsse geldi
Nijerya'daki kanlı bilanço belli oldu
Suudi Arabistan duyurdu! Yasak kalkıyor
Afganistan'da bombalı saldırı! Etkili komutanlardan Ziyayi hayatını kaybetti
Gündem Altun'dan 15 Temmuz açıklaması: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
Gündem

Altun'dan 15 Temmuz açıklaması: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'u unutturmak isteyenlerle diriliş ruhunu unutturmak isteyenler arasında bir mücadele olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 21:46:00 -
Altun'dan 15 Temmuz açıklaması: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 yıl önce yazmışız; 'Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında.' Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi
Siyaset

Siyasette dikiş tutturamayan Eren Erdem PR işine girdi

Siyaseti beceremeyen ve FETÖ kuyruğundan ayrılamayan CHP’li Eren Erdem, hobi edinmeye çalışan emekliler gibi yeni uğraşların peşine düştü. K..
Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz
Dünya

Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

İspanya'da, tüm karalama kampanyalarına rağmen İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor.

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı
Siyaset

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, son anketlere ilişkin önemli detayları paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay