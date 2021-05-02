Altun'dan 15 Temmuz açıklaması: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'u unutturmak isteyenlerle diriliş ruhunu unutturmak isteyenler arasında bir mücadele olduğunu söyledi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 yıl önce yazmışız; 'Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında.' Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz" dedi.