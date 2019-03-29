Altunbaş, seçmene çağrı yaptı: “Milletimiz oynanan oyunu görüyor”

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, seçim öncesi verdiği mesajda beka vurgusu yaparak istikrar çağrısı yaptı.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri’ne kısa bir süre kala, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, seçmene yönelik açılamasında beka ve istikrar çağrısında bulundu.

AK Parti Ortahisar teşkilatının seçimlere tamamen hazır olduğunu söyleyen Altunbaş, ilçeye bağlı 85 mahalledeki çalışmaları tamamladıklarını, tüm evlere ulaştıklarını söyledi. Altunbaş, açıklamasında “Ortahisar’da yaklaşık 3 ayı aşkındır sahada aktif bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaları tamamladık. Kadın ve gençlik kollarımızın da desteğiyle, seçim koordinasyon merkezimizin hazırladığı programlar dahilinde kapı kapı dolaşıldı. Seçim günü, oylar sayılıp mühürlenene kadar çalışmalarımıza gayretle devam edeceğiz. Çünkü tüm bu sürecin en önemli yeri sandıktır” dedi.

Seçimlerin belediye başkanlığı seçiminden ziyade bir beka ve istikrar seçimi olduğunu kaydeden Altunbaş, “AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) tabandan tavana aldığı destekle kurmuş olduğu Cumhur İttifakı herhangi bir menfaat veya çıkar üzerine kurulmamış, yerli ve milli bir duruşun somut bir örneği olarak vatandaşımızın karşısına çıkmıştır. Cumhur ittifakı; herhangi bir yerde mevki ya da makamın, birim ya da şubenin birbirleri arasında paylaşıldığı değil, milli iradenin desteklendiği ve güçlendirildiği bir ittifaktır. Karşımızdaki, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle ‘zillet’ ittifakı ise, çıkar ve menfaate dayalı bir birliktelik kurmuşlardır. Devamlılıkları ve samimiyetleri asla yoktur” şeklinde konuştu.

Türkiye’de önümüzdeki 4,5 yıl seçim gerçekleşmeyeceğini ve bunun istikrar ve huzur açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Altunbaş, “AK Parti ile büyük bir kalkınma yaşayan ülkemiz için önemli bir dönemeci yaşayacağız. Vatandaşımızın vereceği her oy, 4,5 yıllık istikrar ve huzur ortamının anahtarı olacak. Cumhur İttifakı’nın kaybetmesi ve desteğinin azalması için avuçlarını ovuşturarak plan kurmuş bekleyenler, bu planları üzerinden istikrarı bozmayı, beka sorunu yaşayan bir ülke ile birlikte ekonomiyi tepetaklak etmeyi beklemektedirler. Milletimiz, oynanan bu oyunu görüyor ve müsaade etmeyecektir” diye konuştu.

Erken seçim spekülasyonları

“Ankara ve İstanbul üzerinden seçim öncesi spekülasyonlar başlatanlar, kaybetmemizi umarak, seçim sonrası erken seçim için zemin oluşturma gayretine çoktan girmişlerdir” Altunbaş, “Niyetleri apaçık ortadır. Hedef Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, Sayın Devlet Bahçeli’dir, Cumhur İttifakı’dır, millettir. O yüzden, AK Parti’ye desteğini vermiş, MHP’ye desteğini vermiş, bu ülkeye gönül vermiş kardeşlerimizden beklediğimiz buna fırsat tanımamalarıdır. Sandığa gitmeleri ve oylarıyla istikrarı destekleyip bekaya katkı sunmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Murat Zorluoğlu’na, Ortahisar Belediye Başkanlığı’nda Ahmet Metin Genç’e destek isteyen Altunbaş, “Büyükşehirde ve Ortahisar’da vatandaşımızın gönlüne dokunan, sorunlarını dinleyen, çözüm önerileri için büyük bir gayret gösteren çok değerli iki adayımız var. Biz iki adayımızın hak ettiği karşılığı alacağına gönülden inanıyoruz. 1 Nisan’dan itibariyle Trabzon ve Ortahisar’da, hükümetimizdeki 4 bakanımızın ve milletvekillerimizin desteğini güçlü bir şekilde belediye başkanlarımızın arkalarında göreceği güçlü bir döneme hep birlikte adım atıyoruz. 31 Mart akşamı, vatanımız üzerine plan kuranlara fırsat vermeyeceğiz, onları sevindirmeyeceğiz, ekonomik olarak bizimle savaşanlara karşı güçlü bir şekilde kenetlenecek ve galip geleceğiz. Destek halkımızdan, takdir yüce Allah’tandır” şeklinde konuştu.