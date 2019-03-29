0553 313 94 23

Altunbaş, seçmene çağrı yaptı: “Milletimiz oynanan oyunu görüyor”

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, seçim öncesi verdiği mesajda beka vurgusu yaparak istikrar çağrısı yaptı.

29 Mart 2019 Cuma 16:15
Altunbaş, seçmene çağrı yaptı: “Milletimiz oynanan oyunu görüyor”

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, seçim öncesi verdiği mesajda beka vurgusu yaparak istikrar çağrısı yaptı.


31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri’ne kısa bir süre kala, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, seçmene yönelik açılamasında beka ve istikrar çağrısında bulundu.


AK Parti Ortahisar teşkilatının seçimlere tamamen hazır olduğunu söyleyen Altunbaş, ilçeye bağlı 85 mahalledeki çalışmaları tamamladıklarını, tüm evlere ulaştıklarını söyledi. Altunbaş, açıklamasında “Ortahisar’da yaklaşık 3 ayı aşkındır sahada aktif bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaları tamamladık. Kadın ve gençlik kollarımızın da desteğiyle, seçim koordinasyon merkezimizin hazırladığı programlar dahilinde kapı kapı dolaşıldı. Seçim günü, oylar sayılıp mühürlenene kadar çalışmalarımıza gayretle devam edeceğiz. Çünkü tüm bu sürecin en önemli yeri sandıktır” dedi.


Seçimlerin belediye başkanlığı seçiminden ziyade bir beka ve istikrar seçimi olduğunu kaydeden Altunbaş, “AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) tabandan tavana aldığı destekle kurmuş olduğu Cumhur İttifakı herhangi bir menfaat veya çıkar üzerine kurulmamış, yerli ve milli bir duruşun somut bir örneği olarak vatandaşımızın karşısına çıkmıştır. Cumhur ittifakı; herhangi bir yerde mevki ya da makamın, birim ya da şubenin birbirleri arasında paylaşıldığı değil, milli iradenin desteklendiği ve güçlendirildiği bir ittifaktır. Karşımızdaki, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle ‘zillet’ ittifakı ise, çıkar ve menfaate dayalı bir birliktelik kurmuşlardır. Devamlılıkları ve samimiyetleri asla yoktur” şeklinde konuştu.


Türkiye’de önümüzdeki 4,5 yıl seçim gerçekleşmeyeceğini ve bunun istikrar ve huzur açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Altunbaş, “AK Parti ile büyük bir kalkınma yaşayan ülkemiz için önemli bir dönemeci yaşayacağız. Vatandaşımızın vereceği her oy, 4,5 yıllık istikrar ve huzur ortamının anahtarı olacak. Cumhur İttifakı’nın kaybetmesi ve desteğinin azalması için avuçlarını ovuşturarak plan kurmuş bekleyenler, bu planları üzerinden istikrarı bozmayı, beka sorunu yaşayan bir ülke ile birlikte ekonomiyi tepetaklak etmeyi beklemektedirler. Milletimiz, oynanan bu oyunu görüyor ve müsaade etmeyecektir” diye konuştu.



Erken seçim spekülasyonları


“Ankara ve İstanbul üzerinden seçim öncesi spekülasyonlar başlatanlar, kaybetmemizi umarak, seçim sonrası erken seçim için zemin oluşturma gayretine çoktan girmişlerdir” Altunbaş, “Niyetleri apaçık ortadır. Hedef Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, Sayın Devlet Bahçeli’dir, Cumhur İttifakı’dır, millettir. O yüzden, AK Parti’ye desteğini vermiş, MHP’ye desteğini vermiş, bu ülkeye gönül vermiş kardeşlerimizden beklediğimiz buna fırsat tanımamalarıdır. Sandığa gitmeleri ve oylarıyla istikrarı destekleyip bekaya katkı sunmalarıdır” ifadelerini kullandı.


Cumhur İttifakı olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Murat Zorluoğlu’na, Ortahisar Belediye Başkanlığı’nda Ahmet Metin Genç’e destek isteyen Altunbaş, “Büyükşehirde ve Ortahisar’da vatandaşımızın gönlüne dokunan, sorunlarını dinleyen, çözüm önerileri için büyük bir gayret gösteren çok değerli iki adayımız var. Biz iki adayımızın hak ettiği karşılığı alacağına gönülden inanıyoruz. 1 Nisan’dan itibariyle Trabzon ve Ortahisar’da, hükümetimizdeki 4 bakanımızın ve milletvekillerimizin desteğini güçlü bir şekilde belediye başkanlarımızın arkalarında göreceği güçlü bir döneme hep birlikte adım atıyoruz. 31 Mart akşamı, vatanımız üzerine plan kuranlara fırsat vermeyeceğiz, onları sevindirmeyeceğiz, ekonomik olarak bizimle savaşanlara karşı güçlü bir şekilde kenetlenecek ve galip geleceğiz. Destek halkımızdan, takdir yüce Allah’tandır” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    1. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    2. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
    3. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
    5. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    6. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    7. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    8. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    9. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    10. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    11. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    12. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    13. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    15. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    16. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    17. Marmara’da poyraz fırtınası
    18. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    19. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    20. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    21. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    22. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    23. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    24. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    25. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    26. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    27. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    28. Mermer blokları altında kalan işçi..
    29. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    30. Mardin'de balon turizmi başladı
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!