Altun sert tepki gösterdi: Asla müsaade etmeyeceğiz

Pençe-Kartal 2 harekât bölgesinde şehit düşen 2 askerimiz için sosyal medya hesabından başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin güneyinde bir terör devletinin kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Altun'un açıklaması şöyle:

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekât bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kahramanlarımızın mekanları cennet olsun. Başımız sağolsun.

Bölgemizde istikrarı yeniden tesis etmek, Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelecek her türlü terör tehdidini yok edip hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında kurutmak amacıyla Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesinde bugün itibarıyla Pençe-Kartal 2 harekâtı başlatıldı.

Irak’ın kuzeyi, yıllardır süren kaostan beslenen terör örgütünün yaşam alanı haline gelmiş, Suriye kriziyle birlikte terör çok daha geniş coğrafyalara yayılma fırsatı bulmuştur. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin selameti için Irak’ta da vakit kaybedilmeden harekete geçilmiştir.

Daha önce PKK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye’ye düzenlediğimiz harekâtlar terör örgütlerinin gücünü ciddi manada kırmıştır. Barış ve huzurun teminatı olan harekâtlarımız ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için son derece önemlidir.

Hain terör örgütü PKK ile yıllardır süren amansız mücadelemiz, izlediğimiz kararlı güvenlik politikaları ve hızla gelişen millî savunma sanayimizle birlikte başarıyla nihayete ermek üzeredir. Türkiye, terörün kökünü kazımaya son derece kararlıdır.

Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan ’ın da ifade ettiği gibi; bedeli ne olursa olsun Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu amaçla Irak ve Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulmaması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Muzaffer eyle Allah’ım!