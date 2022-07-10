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Spor Altuğ üst üste ikinci kez Portekiz'de şampiyon
Spor

Altuğ üst üste ikinci kez Portekiz'de şampiyon

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz’de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open’de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 18:06:00 -
Altuğ üst üste ikinci kez Portekiz'de şampiyon

Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda şampiyonluk unvanını korumak için mücadele eden 25 yaşındaki tenisçi Altuğ Çelikbilek, turnuva boyunca set kaybetmeden şampiyonluğu elde etti. Sırasıyla Arjantinli, Fransız ve Belaruslu rakiplerini yenerek yarı finale ilerleyen Çelikbilek, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı, dünya 74 numarası James Duckworth ile karşılaştı. Avustralyalı Duckworth'ü 7-6, 6-4 ile geçen Çelikbilek adını finale yazdırdı. Finalde bir başka Avustralyalı tenisçi, turnuvanın 3 numaralı seri başı, dünya 108 numarası Christopher O'Connell ile karşılaşan Çelikbilek tie-break'e giden ilk seti 7-6'lık skorla aldıktan sonra ikinci sette 3-1 öndeyken rakibinin çekilmesiyle turnuvayı bu sene de şampiyon olarak tamamladı. Altuğ bu galibiyetle profesyonel kariyerinin sekizinci, ATP Challenger düzeyinde ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

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