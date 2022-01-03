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Spor Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi
Spor

Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde Slovak Norbert Gombos yenerek final turuna kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 14:59:00 -
Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, tek erkekler dünya 118 numarası Norbert Gombos'u 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Milli tenisçi, böylece ATP 250 turnuvasının elemelerinde final turuna yükseldi. Altuğ Çelikbilek, eleme final turunda yarın TSİ 03.00'te Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.

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