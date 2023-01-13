Altıparmak Kirazı yaygınlaşıyor

Kiraz fidanı dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, kurum müdürleri, il ve ilçe müdürlüğü teknik personelleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Törende konuşan Öcal, “Altıparmak kiraz çeşidinin Şarköy ilçemize özgü sanayi tipi bir çeşit olması sebebiyle bu çeşidin yaygınlaştırılması ve üreticilerimizin ekonomik seviyesini arttırmak amacıyla proje uygulamaya konulmuştur. Bu yıl Şarköy’de 35 dekar alanda bahçe tesisi yapılmıştır. Önümüzdeki yıl da projenin devamı planlanmaktadır. Müdürlük olarak üreticilerimizin daima yanındayız ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla personellerimizle birlikte yoğun olarak çalışmaktayız” dedi.

Konuşmaların ardından fidan dağıtımı yapılan üreticilere teknik personeller tarafından kiraz yetiştiriciliği, fidan dikimi, budama gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Proje başlangıç yılı olan 2021 yılında kiraz yetiştiriciliği ve pazarlama konularında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Şarköy ilçesinde kiraz yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı mahallelerin muhtarları ile bir toplantı düzenlendi.

İl ve ilçe müdürlüğü teknik elemanları ile Çınarlı, Kirazlı, Hoşköy, Gaziköy, Mursallı, Çengelli, Güzelköy ve Yörgüç muhtarlarının katıldığı toplantıda kiraz yetiştiriciliğindeki önemli sorunlar ile pazarlama konularına değinildi. Kirazda kullanılan anaca göre değişmekle birlikte kumlu-tınlı topraktan killi-tınlı toprağa kadar birçok toprak tipinde bahçe kurulabildiği fakat toprak pH’sının 6-7 civarında, geçirgen, derin, besin ve organik madde miktarınca zengin olması istendiği belirtildi. Yüksek oranda kireçli, kumlu ve kıraç topraklarda kiraz bahçeleri kurulmaması gerektiği, düzenli ve kaliteli meyve alabilmek için kiraz bahçelerinde sulamanın şart olduğu vurgulandı.

Muhtarlardan gelen talep çerçevesinde Altıparmak kiraz çeşidi ve öne çıkan sofralık çeşitler ile bahçe kurulması ile ilgili çalışmalara başlandı. İlk olarak üretici talepleri alınarak arazi fizibilite çalışmaları yapıldı. Kiraz yetiştiriciliğine uygun anaç seçimi için toprak tahlili amacıyla numune alınarak ve analize tabi tutuldu. Toprak tahlilleri sonucunda anaç seçimi yapıldı. Yoğun olarak kiraz yetiştiriciliğinin özellikle Şarköy ilçesinde Altıparmak kirazı ile üretimin yapılması, bu kirazın sanayi tipi çeşit olması, meyve suyu ve dondurulmuş meyve sektöründe pazar payının olması sebebiyle Altıparmak kirazı ile yetiştirilen bahçelerden kalem alınarak aşı çalışmaları yapıldı.

Proje ile Şarköy ilçesinde 32 üreticiye toplam 875 kiraz fidanı ile 35 dekar alanda ayrıca Hayrabolu ilçesinde 125 adet sofralık çeşit kiraz fidanı ile 5 dekar alanda kapama kiraz bahçesi tesis edildi.