  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Altınyıldız Classics'ten "Takım Elbise Günü"ne özel indirim
Aktüel

Altınyıldız Classics'ten "Takım Elbise Günü"ne özel indirim

Altınyıldız Classics, '13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanyada takım elbiseyi 499,99 TL'den, ikinci takım elbiseyi ise 199,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:26:25 -
Altınyıldız Classics'ten "Takım Elbise Günü"ne özel indirim

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, öncüsü olduğu '13 Ekim Takım Elbise Günü'nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.

Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, ilklere imza atarak öncüsü olduğu '13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Erkekler birinci takım elbiseye 499,99 TL’ye, ikinci takım elbiseye 199,99 TL’den başlayan fiyatlarla sahip oluyor.

13 Ekim’e kadar her takım elbise alışverişinde geçerli indirime ek olarak gömlek, kravat ve ayakkabıdan oluşan set sadece 199,99 TL olacak.

Açıklamaya göre ayrıca, takım elbise denince ilk akla gelen markalardan olan Altınyıldız Classics köklü geçmişi, kalitesi ve yenilikçi bakış açısıyla takım elbise konusundaki uzmanlığını günümüze taşıyor. Kumaş kalitesinin yanı sıra kir ve leke tutmayan Nano takım elbiselerden kırışmama özelliğine sahip Travel takım elbiselere uzanan inovatif tasarımları ile fark yaratarak günlük hayata pratik ve stil sahibi çözümler sunuyor.

"13 Ekim Takım Elbise Günü"ne özel modellere, Altınyıldız Classics mağazalarından ve altinyildizclassics.com adresinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
Gündem

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş so..
'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay
Dünya

Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişle..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay