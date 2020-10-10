Altınyıldız Classics'ten "Takım Elbise Günü"ne özel indirim

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, öncüsü olduğu '13 Ekim Takım Elbise Günü'nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.

Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, ilklere imza atarak öncüsü olduğu '13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Erkekler birinci takım elbiseye 499,99 TL’ye, ikinci takım elbiseye 199,99 TL’den başlayan fiyatlarla sahip oluyor.



13 Ekim’e kadar her takım elbise alışverişinde geçerli indirime ek olarak gömlek, kravat ve ayakkabıdan oluşan set sadece 199,99 TL olacak.



Açıklamaya göre ayrıca, takım elbise denince ilk akla gelen markalardan olan Altınyıldız Classics köklü geçmişi, kalitesi ve yenilikçi bakış açısıyla takım elbise konusundaki uzmanlığını günümüze taşıyor. Kumaş kalitesinin yanı sıra kir ve leke tutmayan Nano takım elbiselerden kırışmama özelliğine sahip Travel takım elbiselere uzanan inovatif tasarımları ile fark yaratarak günlük hayata pratik ve stil sahibi çözümler sunuyor.



"13 Ekim Takım Elbise Günü"ne özel modellere, Altınyıldız Classics mağazalarından ve altinyildizclassics.com adresinden ulaşılabiliyor.

