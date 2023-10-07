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Yerel Altıntaş’taki trafik kazasında anne ile oğlu hayatını kaybetti
Yerel

Altıntaş’taki trafik kazasında anne ile oğlu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-07 07:10:00 -
Altıntaş’taki trafik kazasında anne ile oğlu hayatını kaybetti

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ana oğul 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Altıntaş-Gediz karayolu Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. yönetimindeki 43 AAE 275 plakalı tır, Osman Kırdök idaresindeki 43 FR 383 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün annesi Nazmiye Kırdök’ün (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Osman Kırdök (41), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kırdök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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