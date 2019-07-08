Altıntaş’ta Nilüfer Deresi turizme kazandırılıyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde doğa harikası olan Nilüfer deresi etrafına, mesire alanları yapılması içinpeyzaj çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’ AK Parti Kütahya Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler, İlçe BaşkanıCihangir Dönmez,Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri ilebirlikte Altıntaş MYO ve Nilüfer deresinde incelemeler gerçekleştirdik. Nilüfer deresinin turizme ve ilçemize kazandırılması konusunda çevre düzenlemesi ve projeler üstünde istişareler yapılarak en kısa zamanda gerçekleştirilmesi hususunda görüş birliğine vardık. Meslek Yüksek Okulu için açılan yeni bölümler hakkında konuştuk. Yeni gelecek olan öğrencilerimiz için ilçemizde en iyi imkanları sağlama gayreti içerisindeyiz. Her şey Altıntaş için’’ ifadelerini kullandı.