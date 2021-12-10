  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altınordu'yu sarsan cezalar
Spor

Altınordu'yu sarsan cezalar

Profesyonel Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya peş peşe cezalar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:32:00 -
Altınordu'yu sarsan cezalar

TFF 1'inci Lig'de 16'ncı haftayı bay takım olarak geçirecek Altınordu, iki futbolcusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı cezalarla sarsıldı.

Kırmızı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda 68 Aksaray Belediyespor'la oynadığı maçta rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle golcü Enis Destan'a 2 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası kesildi.

Yine aynı maçta rakip takım sporcusuna şiddetli hareketi nedeniyle takım kaptanı Ahmet İlhan Özek'e da toplam 5 maç ceza verildi. Tecrübeli futbolcuya ayrıca toplam 10 bin 850 TL'lik de fatura çıkarıldı. Türk futbolunda geleceğin yıldız adaylarından olarak görülen Enis, kupadaki hatası sonrası yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Altınordu, ligin 17'nci haftasında 14 Aralık Salı günü evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğal gaz keşfinden bir müjdeli haber daha!
Gündem

Doğal gaz keşfinden bir müjdeli haber daha!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerine ilişkin çok önemli müjde verdi. Sosyal medya hesabından payl..
Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!
Ekonomi

Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!

Altın yatırımcıları ABD enflasyon verilerini merakla bekliyor. Altın fiyatları, doların güçlenmesinin ardından düşüşe geçmişti. Analistler, ..
Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi
Ekonomi

Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi

Stratejist yazar Haluk Özdil, "15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum." dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay