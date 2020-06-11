Altınordu’da sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, yaklaşan sınav takvimi öncesinde ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması başlatıldı.

Altınordu Belediyesi’nin korona virüsü (Kovid-19) salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk andan itibaren toplum sağlığının korunmasına yönelik şehirde başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayı sonunda yapılacak. Yaklaşan sınav takvimi öncesinde, sınavların yapılacağı okullar Altınordu Belediyesi ekiplerince dezenfekte ediliyor.

Öğrenciler sınavlara steril ortamda girecek

Altınordu Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile sınavlar öncesinde okullarda sağlıklı bir ortam oluşturuluyor. 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde yapılan dezenfekte çalışmaları ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.