  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Altınordu'da en fazla oynayan futbolcu kaleci Erhan Erentürk oldu

İzmir temsilcisinde bu sezon 31 futbolcu forma giydi - Teknik direktör Hüseyin Eroğlu: - "Ravil Tagir ve Burak İnce gibi iki yıldız oyuncuyu 15-16 yaşlarında TFF 1. Lig'de oynatmak, şampiyonluktan çok daha önemli"

Yeniakit Publisher
2020-07-22 11:04:21 -
Altınordu'da en fazla oynayan futbolcu kaleci Erhan Erentürk oldu

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 2019-2020 sezonunda en fazla forma giyen isim, 33 maçta 2 bin 970 dakika sahada kalan kaleci Erhan Erentürk oldu.

Sezonu 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgiyle 37 puan toplayarak kapatan Altınordu, kendisine 14. sırada yer buldu. Bu sezon 31 farklı ismin şans yakaladığı Altınordu'da 33 maçta 2 bin 970 dakika sahada kalan kaleci Erhan Erentürk, en uzun süre forma giyen isim olmayı başardı.

Erhan'ı 32 maçta 2 bin 880 dakika görev yapan Sinan Osmanoğlu ile 32 müsabakada 2 bin 776 dakika forma giyen Ravil Tagir takip etti.


- En golcü isim Kemal Rüzgar


İzmir temsilcisinde rakip ağları 7 kez havalandıran Kemal Rüzgar en golcü isim olurken, onu 5 golle Anıl Koç, 4'er golle Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu ve Okan Derici, 3'er golle Hüsamettin Yener ile Muhammed Mert, 2'şer golle Burak İnce ve Yasin Ozan, 1'er golle de Ravil Tagir ve Sinan Osmanoğlu izledi.

Ligin en centilmen takımı konumundaki Altınordu'da hiçbir futbolcu kırmızı kartla cezalandırılmadı. 11 sarı kart gören Oğulcan Ülgün ile 8 sarı kart gören Sinan Osmanoğlu, en fazla uyarı alan isimler olarak dikkati çekti.


- Futbolcuların performansı


Altınordu'da 2019-2020 sezonunda forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

OyuncuMaçSüreSarıKırmızıGol
Ali Mert Aydın3225000
Ali Yaşar11605000
Anıl Koç151185205
Batuhan Kırdaroğlu7259000
Berkay Samancı211237300
Burak İnce21744102
Egehan Gök4196000
Engin Bekdemir116000
Enis Destan13000
Erhan Erentürk332970200
Ersel Aslıyüksek12681300
Fatih Aktay5210100
Furkan Çil131046200
Hüsamettin Yener14691003
Hüseyin Atakan Üner322362304
Kahraman Demirtaş7460000
Kemal Rüzgar19861107
Kerim Alıcı262245300
Mertcan Dağlı190000
Metehan Mimaroğlu171217204
Muhammed Mert292369203
Muzaffer Kocaer4109200
Oğulcan Ülgün2520801100
Okan Derici251744604
Onur Taha Takır12647200
Ravil Tagir322776001
Sinan Osmanoğlu322880801
Ufuk Budak221874600
Yasin Ozan221171202
Yiğit Emre Çeltik120000
Yusuf Yalçın Arslan17687400


- Eroğlu: "Tüm odağın şampiyonluk olmasını doğru bulmuyorum"


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine, bu sezon öz kaynak sistemlerinden yetişen 10 oyuncunun A takımda görev aldığını kaydetti.

TFF 1. Lig'in zorlu bir yapısı olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e yükselen üç takım dışında herkesin başarısız diye adlandırıldığı bir sistemin içindeyiz. Türk futbolu ve bu toprakların çocukları için yapılacak o kadar çok şey varken, tüm odağın şampiyonluk olmasını doğru bulmuyorum. Ravil Tagir ve Burak İnce gibi iki yıldız oyuncuyu 15-16 yaşlarında TFF 1. Lig'de oynatmak, şampiyonluktan çok daha önemli."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı