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Spor Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan A Takım'a alınan gençlere öneri:
Spor

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan A Takım'a alınan gençlere öneri:

"Yeni gençlerimiz de çok çalışıp inandıkları takdirde hedefledikleri yerlere ulaşacaklardır"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:01:04 -
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan A Takım'a alınan gençlere öneri:

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, A Takım'a çıkardıkları genç oyuncuların, çok çalışıp inandıkları takdirde hedefledikleri yere ulaşacaklarını bildirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu Futbol Akademisinde (ALFA) yetişen kaleci Mertcan Dağlı, savunma oyuncuları Furkan Metin, Özgür Deryol ve Yusuf Can Esendemir, orta saha Yiğit Emre Çeltik ile forvet Enis Destan'ın bu sezon forma şansı bulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ALFA'nın "altın madeni" olduğunu belirtti.

ALFA'dan çıkanlara şans verdiklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ravil Tagir, Berke Özer, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Alican Özfesli, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç, Yusuf Acer ve daha bir çok oyuncumuz ALFA'dan çıkan altın madenleridir. A Takım'da onları işleyip birer mücevher haline getiriyoruz. Yeni gençlerimiz de çok çalışıp inandıkları takdirde hedefledikleri yerlere ulaşacaklardır."

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