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Spor Altınordu, Sami Satılmış ile profesyonel sözleşme imzaladı
Spor

Altınordu, Sami Satılmış ile profesyonel sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:18:25 -
Altınordu, Sami Satılmış ile profesyonel sözleşme imzaladı

İZMİR (AA) -TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Satılmış'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde düzenlenen törene Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörü Halit Eroğlu ile Eğitim Direktörü Hande Özel'in yanı sıra Sami Satılmış ile babası Mehmet Satılmış, annesi Selda Satılmış ve kardeş Nehir Satılmış'ın katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halit Eroğlu, Sami Satılmış’ın 2 yılı aşkın bir süredir gerçek profesyonel futbolcu olma yolunda eğitim aldığını vurgulayarak, "Sami’ye uzun ve başarılı bir futbol yaşamı dilerim. Futbolun bir meslek olduğu bilinciyle daha fazla çalışacağına ve Altınordu armasına borcunu ödedikten sonra kariyerini yükselterek sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Altınordu'da bu sezon Sami Satılmış'tan önce Emre Oymak, Tayfun Tatlı, Anıl Doyuran, Berke Kılıç ve Özgür Deryol’la profesyonel sözleşme imzalanmıştı.

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