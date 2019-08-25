Altınordu, ikinci haftayı da puansız kapattı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de ilk 2 haftayı puansız tamamlayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, genç bir takım olduklarını ve sistemlerini oturtmaya çalıştıklarını bildirdi.

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük maçına iyi başlamalarına rağmen rakiplerinin pas trafiğine engel olamadıklarını söyledi.

İkinci yarıda kaçırdıkları golün maçın kırılma anı olduğunu kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"İki haftalık süreçte puan alamadık. İlk maçımızda Hatayspor karşısında iyi ışık vermiştik. Fatih Karagümrük karşısında da iyi başladık ama götüremedik. Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz. Skor desteğine ihtiyacımız var ama oyunsal anlamda her gün daha iyiye gidiyoruz."

İlk haftada Hatayspor'a 1-0, dün de Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Altınordu'da 2019-2020 sezonun ilk golünü dün bu yıl ilk defa forma giyen Kemal Rüzgar attı. İzmir temsilcisinde Gençlerbirliği'nden transfer edilen Engin Bekdemir de yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.

Altınordu, gelecek hafta 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak.