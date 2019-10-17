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Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1.Lig 8. hafta

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu sahasında Altay'ı konuk edecek. Peki, Altınordu Altay maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 19:19
Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1.Lig 8. hafta

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu sahasında Altay'ı konuk edecek. Peki, Altınordu Altay maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Altınordu Altay maçı 20.10.2019 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Max 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü

18 Ekim Cuma

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ekim Cumartesi

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı)

TFF 1. Lig puan durumu

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 19:19
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Giresun
  4. Eskişehir
  5. Erzurum
  6. Bursa
  7. Bolu
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