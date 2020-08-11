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Spor

Altınordu, Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna dahil etti

Yeniakit Publisher
2020-08-11 21:35:16 -
Altınordu, Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna dahil etti

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 32 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmet İlhan Özek'i transfer etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezonun ilk transferi olarak Süper Lig kariyerine sahip deneyimli hücum oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet İlhan Özek, kendisini Altınordu Spor Kulübüne layık gören herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bu topraklarda doğup büyüdüğünü ve bu topraklara bir hoş sada bırakmak istediğini söylemişti. Benim de hayat felsefem bu. İyi futbolcu olabilmek çok önemli değil, asıl önemli olan iyi insan olabilmeyi başarmak. Uzun yıllar Süper Lig dahil birçok kulüp ile sözleşme imzaladım ancak bugünden daha fazla hiç heyecanlanmamıştım.

Altınordu'ya gençlere örnek olmaya geldim. Buradaki gençler yarın Avrupa'nın en iyi kulüplerine gidecek. Geriye dönüp baktıklarında hayatlarında bir Ahmet ağabeyleri olduğunu hatırlamaları bile yeter. Futbol sadece sahada oynanmıyor, paylaşacağız, iletişim halinde olacağız, bir ve beraber olup hedefe yürüyeceğiz. Bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Bizim çürük halkamızın olmaması için güç birliği içinde olacağız."

Süper Lig'de 177 maçta forma giyip 20 gol atan, Aydınspor 1923, Bozüyükspor, Manisaspor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği'nde görev yapan 32 yaşındaki oyuncu, son olarak geçen sezon Giresunspor'da oynamıştı.

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