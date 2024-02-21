Altınok’tan Yavaş’a afiş tepkisi: Saddam’ın bile bu kadar afişi yoktu!

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştiren Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart'ta yapılacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altınok, yaptığı açıklamada 4 saat çalışan ve hizmet eden bir Ankara Büyükşehir Belediyesi olacağını söyledi. Ankara'nın 5 yılını geriye gittiğini ve kayıp yıllar olduğunu savunan Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin doğru ve dengeli kullanılmadığını ve yapılan işlerin bütçeye denk gelmediğini ileri sürdü.

"Ankara büyük bir kasabaya dönüştü"

Ankara'nın büyük bir kasabaya dönüştüğünü ve akşamları ışıkları sönmüş, karanlık bir şehir olduğunu ifade eden Altınok, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in yaptığı hizmetleri övdü ve Büyükşehir'den daha başarılı olduğunu söyledi.

Ankara'nın 31 Mart'ta kazanması gerektiğini ve Cumhur İttifakı'nın ruhuna sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Altınok, şunları söyledi:

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“24 saat çalışan ve hizmet eden bir Ankara Büyükşehir Belediyesi olacağız. Şehre vebalimiz var, kente vebalimiz var, çocuklarımıza vebalimiz var, torunlarımıza vebalimiz var. Seçim 4 yılda bir yapılıyor. Belediye başkanı şehrin sadece 5 yılını planlamaz, 5 yılını yönetmez. Belediye başkanı şehrin, kentin, geleceğini planlar ve geleceğini de yönetir. Kadim Başkent’imizin yavaşlayan hatta çok yavaşlayan hizmet anlayışını değiştireceğiz ve şehrimizin kaybettiği 5 yılını desteklerinizle inşallah telafi edeceğiz. Ankara büyük bir kasabaya doğru gidiyorlar. Akşam sekizde ışıkları sönen dokuzda ışıkları sönen, ruhunu kaybetmiş karanlık, büyük bir kasabaya doğru gidiyor Ankara. 31 Mart’ta inşallah Başkent’imizin kandillerini ve ışıklarını yakacağız. 24 saat çalışan bir belediye olacağız. Eserler ve hizmetlerle şehrimizi, hanımlarımızın yaptığı gibi dantel gibi oya gibi işleyeceğiz.”

"Ankara'da beceriksizliklerle dolu bir belediye başkanı var"

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin doğru ve dengeli kullanılmadığını da vurgulayarak şöyle konuştu:

“Buz pateni pistinin tamir ve tadilatını yapıp tesisi açamayan maalesef bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. 5 yıl olmuş hala bir barınağı bitiremeyen ve açamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var Ankara’da. Beceriksizliklerle dolu maalesef bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Devlet gibi bütçe var Ankara Büyükşehir Belediyemizde. ‘Ben yardım yaptım’ diyor. Yaptığı yardım bütçenin yüzde 4’ü. Yüzde 96’lık bütçe nerede? 3 buçuk milyar borcu vardı, şimdi 20 milyar borcu var. 8 milyar gayrimenkul sattı. Sattığı gayrimenkul kadar Ankara’da iş yok. 16 buçuk milyar borçlanmış, o kadar iş yok.”

"Bütçenin yüzde 4'ü olan yardımları yüzde 10'a çıkartacağız"

Altınok, "Ankara Büyükşehir'e verildiğimiz maalesef 5 yılı Ankara Büyükşehir'in boş yılları olmuştur. Fos yılları olmuştur, kayıp yılları olmuştur. Ankara'mızın makul talihini değiştirme zamanı gelmiştir." dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin doğru ve dengeli kullanılmadığını da vurgulayan Altınok, "Sosyal destekler, sosyal yardımlar yeterli değil. Bunları arttıracağız. Reklam var ama belki yapılan yardımlardan daha çok da reklamlara harcanan paralar vardır. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin şu an bütçesinin yüzde dördü sosyal yardımlara gitmektedir. Biz onu yüzde ona çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"Saddam'ın bu kadar afişi yoktu"

Mansur Yavaş'ın yoğun reklam kampanyasını eleştiren Altınok, "Ankara'nın her yerini afişlerle donatmışlar. Bizim afişleri bile söküyorlar. Bunlar ne ahlakidir, ne doğrudur, ne etiktir." dedi.

Altınok, Yavaş'ın daha önce "Benim afişlerimi her yerde görüyorsanız bilin ki bu haram parayla yapılmıştır." sözlerini hatırlatarak, "Gerçi ne dediyse dediklerinin tersini yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi yazmış her tarafa. Az laf çok iş diyor ama iş yok, anlatacağı eser yok ama afiş çok. Yani öyle ki Saddam'ın bile Irak'ta bu kadar afişi yoktu. El insaf ya." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altınok, parti teşkilatlarının 31 Mart’a kadar kapı gezerek sıkı bir çalışma yapacaklarına olan inancını dile getirdi.