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Aktüel

Altınkum Saat Kulesi’nde peyzaj çalışması yapıldı

Didim Belediyesi tarafından Altınkum Kavşağı’na yerleştirilen Saat Kulesinin etrafında peyzaj çalışmaları gerçekleştirilerek modern ve estetik görünüm kazandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:37:51 -
Altınkum Saat Kulesi’nde peyzaj çalışması yapıldı

Didim Belediyesi tarafından Altınkum Kavşağı’na yerleştirilen Saat Kulesinin etrafında peyzaj çalışmaları gerçekleştirilerek modern ve estetik görünüm kazandırıldı.


Didim Belediyesi Heykel Atölyesinde hazırlanan saat kulesi geçtiğimiz aylarda Altınkum Yalı Caddesi’nin girişinde bulunan Vakıflar kavşağına koyulmuştu.


Didimli vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanan ve Didim’e estetik bir görünüm kazandıran saat kulesinde Didim Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.


Belediye ekiplerince yapılan düzenlemede, saat kulesinin alt kısmına taş döşendi ve kulenin ön kısmına mavi taşlar döşenerek, deniz ve kumsalı andıran görüntü sağladı.


Saat kulesi çalışmalarını ilk günden bu yana sıkı bir şekilde takip eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Saat kulesi konusunda vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık, yeni yapmış olduğumuz peyzaj çalışmaları ile kulenin etrafı güzel ve estetik bir hale geldi” dedi.

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