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Ekonomi Altının onsu 1.880 dolar seviyelerinde
Ekonomi

Altının onsu 1.880 dolar seviyelerinde

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:27:24 -
Altının onsu 1.880 dolar seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başlamasının ardından 1.880,10 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa bağlı olarak gündeme gelen sıkı tedbirler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Yatırımcıların dolar talebinin artması ve dolar endeksinin yaklaşık 10 günün en yüksek seviyesine çıkması ile dün altının ons fiyatı da sert düştü. Altının ons fiyatı, dün 1.869,50 dolarla son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından günü de yüzde 1,6 kayıpla 1.876,47 dolardan tamamladı.

Bugün ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD büyüme verisi öncesi 1.875-1.885 dolar dar bandında hareket eden altının ons fiyatı, saat 12.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1.880,10 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, gram altının fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 artışla 502,7 lira seviyelerinde bulunuyor. Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,6 düşüşle 498,6 liradan tamamlamıştı.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve yaklaşan başkanlık seçimlerinin yanı sıra artan Kovid-19 vaka sayılarının ekonomilere yansımasına ilişkin belirsizliklerin yatırımcı risk algısını artırdığını, bu durumun varlık fiyatlarında dalgalanmaları beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugün yurt içi piyasaların tatil dolayısıyla işleme kapalı olduğunu, yurt dışında ise ECB faiz kararı ile ABD'de büyüme verisinin beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların üzerinde kalınması halinde 1.920 doların direnç, altına inilmesi durumunda ise 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 1.870 dolar seviyesinin destek olarak izleneceğini bildirdi.

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