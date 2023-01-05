Altının kilogramı geriledi! Altın, dolar ne kadar oldu? İşte 5 Ocak 2023 döviz kuru ve altın fiyatları

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 130 bin liraya geriledi. 'Dolar ne kadar oldu? 5 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını ve Kuyumcu altın fiyatları... Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 105 bin lira, en yüksek 1 milyon 137 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 130 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 12 milyon 204 bin 245,43 lira, işlem miktarı ise 4.480,43 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 143 milyon 617 bin 647,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.138.000,00 1.838,00

En Düşük 1.105.000,00 1.835,00

En Yüksek 1.137.500,00 1.870,25

Kapanış 1.130.000,00 1.866,00

Ağırlıklı Ortalama 1.121.245,18 1.853,36

Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.012.204.245,43

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.480,43

Toplam İşlem Adedi 107

5 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,76 (Alış) - 18,77 (Satış)

EURO: 19,94 (Alış) - 19,97 (Satış)

STERLİN: 22,48 (Alış) - 22,59 (Satış)

1 DOLAR = 18,77 TL

GRAM ALTIN EN GÜVENİLİR YATIRIM ARACI

Gram altının güvenilir bir yatırım aracı olduğuna da dikkat çeken Altın Piyasası Uzmanları şu ifadeleri kullandı:

‘Gram altın da aslında her zaman söylediğimiz gibi güvenilir liman olduğunu bir kez daha bize kanıtlamış oldu. Baktığımızda 2022 yılı başında gram altın 800 lira seviyesindeydi ve yılı 1100 liranın üstünde kapattı. Bu her geçen gün de üstüne koyarak devam ediyor. Gram altına baktığımız zaman güvenilirliğini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini görüyoruz’

5 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın son günü 1.117,88 TL'den kapatmıştı. Gram altın fiyatları 2023 yılında her gün yeri rekorlarla karşımıza çıkarken sert bir şekilde yükseliş gösterdi.

Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükseliş ile ilgili yatırımcılara uyarılarda bulunurken 5 Ocak 2023 itibariyle gram altın fiyatı;

Gram altın alış: 1.113,17

Gram altın satış: 1.113,37

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.831,00

Çeyrek altın satış: 1.858,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.651,00

Yarım altın satış: 3.717,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.331,00

Tam altın satış: 7.405,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.507,00

Cumhuriyet altını satış: 7.620,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.540,00

Ata altın satış: 7.603,00