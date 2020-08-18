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Ekonomi Altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:03:05 -
Altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 468 bin, en yüksek ise 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 yükselişle 478 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 329 milyon 818 bin 900,64 lira, işlem miktarı ise 7.140,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 387 milyon 377 bin 736,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 466.250,00 1.959,30
En Düşük 468.000,00 1.979,00
En Yüksek 480.000,00 2.011,50
Kapanış 478.000,00 2.008,50
Ağırlıklı Ortalama 476.403,52 2.006,13
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.329.818.900,64
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 7.140,67
Toplam İşlem Adedi 155


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