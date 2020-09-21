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Ekonomi Altının kilogramı 470 bin 700 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 470 bin 700 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:51:29 -
Altının kilogramı 470 bin 700 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 470 bin 700 lira, en yüksek 476 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 470 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 634 milyon 31 bin 757,73 lira, işlem miktarı ise 1.350,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 667 milyon 23 bin 125,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 474.000,001.953,85
En Düşük 470.700,001.921,35
En Yüksek476.700,001.954,90
Kapanış470.700,001.921,35
Ağırlıklı Ortalama 474.217,371.941,47
Toplam İşlem Hacmi (TL)634.031.757,73
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.350,39
Toplam İşlem Adedi67


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