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Ekonomi Altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:06:14 -
Altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 465 bin 100 lira, en yüksek 470 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 467 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 642 milyon 420 bin 464,97 lira, işlem miktarı ise 5.664,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 671 milyon 829 bin 124,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 470.500,001.991,00
En Düşük 465.100,001.960,45
En Yüksek470.300,001.983,00
Kapanış467.200,001.961,00
Ağırlıklı Ortalama 466.657,501.970,06
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.642.420.464,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.664,65
Toplam İşlem Adedi91


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