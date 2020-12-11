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Ekonomi Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:53:55 -
Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 470 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 466 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 161 milyon 346 bin 67,26 lira, işlem miktarı ise 348,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 161 milyon 713 bin 717,90 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 465.500,001.819,00
En Düşük 465.000,001.833,45
En Yüksek470.500,001.836,00
Kapanış466.100,001.834,50
Ağırlıklı Ortalama 466.761,681.834,53
Toplam İşlem Hacmi (TL)161.346.067,26
Toplam İşlem Miktarı (Kg)348,63
Toplam İşlem Adedi28
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