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Ekonomi Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:52:58 -
Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 462 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 465 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 112 milyon 561 bin 537,88 lira, işlem miktarı ise 2.422,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 118 milyon 861 bin 82,63 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 468.000,001.842,00
En Düşük 462.000,001.819,00
En Yüksek468.750,001.837,55
Kapanış465.500,001.819,00
Ağırlıklı Ortalama 463.150,611.823,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.112.561.537,88
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.422,51
Toplam İşlem Adedi67
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