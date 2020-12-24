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Ekonomi Altının kilogramı 456 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 456 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:14:26 -
Altının kilogramı 456 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 456 bin lirayı, en yüksek ise 462 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 456 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 51 milyon 659 bin 345,62 lira, işlem miktarı ise 4.499,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 65 milyon 507 bin 779,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 457.600,501.860,65
En Düşük 456.000,001.857,00
En Yüksek462.750,001.878,20
Kapanış456.000,001.860,00
Ağırlıklı Ortalama 459.735,711.871,99
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.051.659.345,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.499,50
Toplam İşlem Adedi59
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