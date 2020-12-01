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Ekonomi Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:09:52 -
Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 440 bin 600 lirayı, en yüksek ise 457 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 yükselişle 456 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 938 milyon 387 bin 665,97 lira, işlem miktarı ise 6.539,82 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 945 milyon 636 bin 439,98 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 438.000,001.758,00
En Düşük 440.600,001.760,00
En Yüksek457.100,001.809,70
Kapanış456.900,001.809,70
Ağırlıklı Ortalama 453.824,381.792,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.938.387.665,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg)6.539,82
Toplam İşlem Adedi131
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