  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Ekonomi

Altının kilogramı 413 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:48:54 -
Altının kilogramı 413 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 413 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 409 bin 310 lira, en yüksek 415 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 413 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 181 milyon 878 bin 268,24 lira, işlem miktarı ise 2.895,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 207 milyon 986 bin 904,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 409.500,001.859,35
En Düşük 409.310,001.851,00
En Yüksek415.900,001.884,00
Kapanış413.000,001.881,60
Ağırlıklı Ortalama 414.065,151.875,60
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.181.878.268,24
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.895,59
Toplam İşlem Adedi114


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı