İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 381 bin 800 lira, en yüksek 386 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 384 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 604 bin 835,87 lira, işlem miktarı ise 1.573 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 595 milyon 188 bin 873,22 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: