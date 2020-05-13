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Ekonomi

Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:03:47 -
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 382 bin 300 lira, en yüksek 384 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 384 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 947 milyon 141 bin 123,17 lira, işlem miktarı ise 2.498,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 955 milyon 15 bin 948,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 383.000,001.706,50
En Düşük 382.300,001.657,00
En Yüksek384.500,001.706,00
Kapanış384.350,001.658,00
Ağırlıklı Ortalama 383.409,641.690,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)947.141.123,17
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.498,02
Toplam İşlem Adedi64

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