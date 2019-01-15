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Altının kilogramı 225 bin 500 liraya geriledi

15 Ocak 2019 Salı 16:33
Altının kilogramı 225 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 225 bin 500 lira, en yüksek 226 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 azalışla 225 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 147 milyon 378 bin 971,81 lira, işlem miktarı ise 646 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 154 milyon 168 bin 308,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış229.100,001.296,00
En Düşük 225.500,001.288,20
En Yüksek226.800,001.291,00
Kapanış225.500,001.291,00
Ağırlıklı Ortalama 225.998,801.293,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)147.378.971,81
Toplam İşlem Miktarı (Kg)646,77
Toplam İşlem Adedi23


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:33
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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