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Altının kilogramı 216 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin 500 liraya çıktı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:38
Altının kilogramı 216 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 216 bin 450 lira, en yüksek 216 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 216 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 154 milyon 128 bin 557,16 lira, işlem miktarı ise 713 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 154 milyon 409 bin 696,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış215.500,001.268,00
En Düşük216.450,001.261,00
En Yüksek216.650,001.275,00
Kapanış216.500,001.275,00
Ağırlıklı Ortalama216.500,001.269,72
Toplam İşlem Hacmi (TL)154.128.557,16 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)713,09 
Toplam İşlem Adedi23 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:38
  1. İstanbul
  2. Altının Kilogramı
  3. KMKTP

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