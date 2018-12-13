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Altının kilogramı 215 bin 750 liraya yükseldi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:42
Altının kilogramı 215 bin 750 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek 215 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 215 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 49 milyon 638 bin 177,19 lira, işlem miktarı ise 231,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 54 milyon 422 bin 481,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz, HSBC Bank ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
ÖncekiKapanış215.000,001.244,65
EnDüşük 215.750,001.242,70
EnYüksek215.750,001.247,00
Kapanış215.750,001.242,70
AğırlıklıOrtalama 215.750,001.245,49
Toplamİşlem Hacmi (TL)49.638.177,19
Toplamİşlem Miktarı (Kg)231,89
Toplamİşlem Adedi11

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:42
  1. altın
  2. Altının Kilogramı
  3. KMKTP

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