Altının kilogramı 214 bin 800 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 214 bin 800, en yüksek ise 215 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 214 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 225 milyon 826 bin 803,67 lira, işlem miktarı ise 1.044 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 227 milyon 475 bin 600,52 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: