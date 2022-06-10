Altının kilogramı 1 milyon bin 500 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon bin 500 lira, en yüksek 1 milyon 25 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 1 milyon bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 404 milyon 251 bin 607,43 lira, işlem miktarı ise 1.375,77 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 527 milyon 806 bin 346,26 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: