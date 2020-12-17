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Ekonomi Altının kilogram fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:51:00 -
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 466 bin 155 lirayı, en yüksek ise 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 468 bin liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 774 milyon 984 bin 513,29 lira, işlem miktarı ise 1.662,10 kilogram oldu. Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi ise 781 milyon 958 bin 60,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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