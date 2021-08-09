Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 480 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 480 bin lirayı, en yüksek ise 490 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 azalışla 480 bin liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 344 milyon 774 bin 929,13 lira, işlem miktarı ise 2.785,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 393 milyon 907 bin 750,19 lira oldu.