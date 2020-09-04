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Ekonomi Altının kilogram fiyatı düştü!
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı düştü!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 463 bin liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:27:00 - 2020-09-04 20:50:28
Altının kilogram fiyatı düştü!

Koronavirüs salgını döneminde altın piyasası, dalgalanmaya devam ediyor.

Altının kilogram fiyatı, en düşük 461 bin 320 lira olurken en yüksek 465 bin 700 lirayı gördü. Günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 463 bin liradan kapattı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), işlem miktarı ise 1.160,14 kilogram olarak açıklandı. Toplam işlem hacmi 535 milyon 102 bin 373,62 lira oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 605 milyon 248 bin 970,76 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise şu şekilde sıralandı: Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 463.000,00 1.936,20
En Düşük 461.320,00 1.934,00
En Yüksek 465.700,00 1.942,50
Kapanış 463.000,00 1.934,00
Ağırlıklı Ortalama 463.831,72 1.937,56
Toplam İşlem Hacmi (TL) 535.102.373,62  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.160,14  
Toplam İşlem Adedi 64  
 
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Yorumlar

Yobazyalaka

Gram da düşüş yok mu sadece kilo da mı düşüş va
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