Altının kilogram fiyatı düştü!

Koronavirüs salgını döneminde altın piyasası, dalgalanmaya devam ediyor.

Altının kilogram fiyatı, en düşük 461 bin 320 lira olurken en yüksek 465 bin 700 lirayı gördü. Günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 463 bin liradan kapattı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), işlem miktarı ise 1.160,14 kilogram olarak açıklandı. Toplam işlem hacmi 535 milyon 102 bin 373,62 lira oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 605 milyon 248 bin 970,76 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise şu şekilde sıralandı: Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: