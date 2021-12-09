Altının gramı 1000 TL'ye yükselecek mi? Şaşırtan tahmin!

Altın fiyatları ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu hafta içerisinde inişli çıkışlı bir seyir izleyen Altının gramı Salı günü düşüşe geçse de dün hafta başındaki seviyeye yeniden geri döndü. Altın fiyatlarının ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni yön seyrini belirlemesi bekleniyor.

Gramının 1000 TL olması mümkün mü?

Altın, grafik üzerinde incelendiğinde daralan üçgen formasyonunu görmek mümkün. Formasyonun sonuç olarak aşağı ya da yukarı yönlü sert bir hareket yapılacağı sonucunu verdiğini düşünürsek, önümüzdeki günlerde altının sert fiyat hareketleri yapacağı söylenebilir. Bollinger Bantları indikatöründe de ciddi bir sıkışma söz konusu. Benzer bir sıkışmayı Ekim ayının sonlarında ve 23 kasım'da görmüştük. Her iki sıkışmada da fiyat yukarı yönlü sert ataklar yapmıştı. Fakat her BB sıkışmasının yukarı yönlü atak yapacağı söylenemez. Aynı ihtimal oranı sert düşüş içinde geçerlidir. Daralan üçgen formasyonunun ve BB sıkışmasının ABD'nin enflasyon açıklaması ile kesişip yönünü bu duruma göre belirleyeceği olasılığı yüksek. Eeğer ABD'nin enflasyon kararı piyasaya olumlu olarak yansırsa, altının 1000 TL bandına çıkması mümkün gözüküyor. Olumsuz bir haberde ise aksi yönlü tepki vermeside yüksek bir olasılığa sahip.

9 Aralık altın fiyatları

Gram altın 779,12 TL alış 785,78 TL satış Çeyrek altın 1.243 TL alış 1.274 TL satış ONS altın 1.786 dolar seviyesinde işlem görürken 22 ayar bileziğin gram fiyatı 705,11 TL alış 732,38 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.