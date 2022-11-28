Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 55 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 44 bin lira, en yüksek 1 milyon 59 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 55 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 1 milyon 524 bin 861,41 lira, işlem miktarı ise 3.812,17 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 1 milyon 587 bin 911,76 lira düzeyinde gerçekleşti.