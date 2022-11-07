Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin 600 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 988 bin lira, en yüksek 1 milyon 9 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 996 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 232 milyon 275 bin 415,35 lira, işlem miktarı ise 3.229,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 348 milyon 55 bin 733,38 lira düzeyinde gerçekleşti.