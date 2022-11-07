Altının fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin 600 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 996 bin 600 liraya çıktı.
Altın piyasasında, en düşük 988 bin lira, en yüksek 1 milyon 9 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 996 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 232 milyon 275 bin 415,35 lira, işlem miktarı ise 3.229,80 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 348 milyon 55 bin 733,38 lira düzeyinde gerçekleşti.