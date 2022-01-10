Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 791 bin lira, en yüksek ise 801 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 800 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 774 milyon 749 bin 847,05 lira, işlem miktarı ise 975,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 798 milyon 315 bin 764,05 lira düzeyinde gerçekleşti.