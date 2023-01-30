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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 174 bin liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 16:48:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 174 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 152 bin lira, en yüksek 1 milyon 179 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalarak 1 milyon 174 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 764 milyon 98 bin 81,57 lira, işlem miktarı ise 4.097,64 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 856 milyon 558 bin 246,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

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