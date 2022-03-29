Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 886 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 886 bin lira, en yüksek 919 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,7 azalarak 886 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 961 milyon 774 bin 959,09 lira, işlem miktarı ise 2.149,38 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 978 milyon 349 bin 483,15 lira düzeyinde gerçekleşti.