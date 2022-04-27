Altının düşeceğini bilen ekonomist Remzi Özdemir'den yeni açıklama

Ons altındaki sert düşüş sonrası gram altın 900 liranın biraz üstünde seyrediyor. Altın düşeceğini daha önce defalarca söyleyen ekonomist Remzi Özdemir'den kritik açıklamalar geldi.

Avrasya Yatırım'dan Evren Devrim Zelyut'a konuşan Özdemir, altına yön verenin merkez bankaları olduğunu belirtti.

Büyük bankaların altın satmaya başlamasıyla birlikte ons altının düşüşe geçtiğini belirten Özdemir, 5 mayısta faizi artırması beklenen FED kararı sonrası dolar hariç altın, borsa ve kripto paraların olumsuz etkileneceğini öne sürdü. Özdemir konuya ilişkin şunları söyledi:

"Güngören'deki kuyumcuya mikrofon uzatıyorlar"

Altın için kalkıp ta Bağcılar'daki Güngören'deki kuyumcuya mikrofon uzatıyorlar. Altın ne olacak? Adam çıkıyor gram altın 2000 lira ons altın 3500 dolar olacak. Neye dayanarak söylüyorsun. Benim bu işteki kriterim dünyadaki dev merkez bankaları. Altına yön veren merkez bankalarıdır.

"Merkez Bankası aptal mı Bağcılardaki kuyumcudan daha mı salak?"

Son olarak 2000 bin dolar sınırına geldiğinde yine başta Özbekistan Çin Almanya olmak üzere altın satmaya başladı. Merkez Bankası aptal mı bağcılardaki kuyumcudan daha mı salak? Madem yükselecek bunu niye satıyor? Bu kadar basit bir hesap. Tekniğine girmeye gerek yok. FED belasını niye anlamıyorlar? Kafaları basmıyor günlük düşünüyorlar.

"Altını da vuracak, kriptoyu da vuracak borsaları da vuracak"

FED'in kararı gümbür gümbür geliyor. Altını da vuracak, kriptoyu da vuracak borsaları da vuracak. Dolar endeksi hariç bütün piyasalar kan kırmızısı. Neden FED'den dolayı. Ayın beşinde bayram tatilinde olacağız. Kısmen korunmuş olacağız. Belki de darbe gelmeyecek darbe gecikmeli gelecek."