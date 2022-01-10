Altının çöküşünü saatler önce bilen İslam Memiş ilk kez bu rakamı söyledi!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili yeni tahminler geldi. 2021’de altının gram fiyatının 451 lira seviyesinden 1.057 lira seviyesini gördüğünü ve yılı 779 liradan tamamladığını hatırlatan İslam Memiş, "Yani, 1 gram altın 1 yılda gramında 328 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 73’e yakın getiri sağlamış oldu" dedi. "Gram altın yatırımcısın her yıl olduğu gibi 2021’de de kazandı" diyen İslam Memiş, köşe yazısında 2022 yılıyla ilgili şu tahminlerde bulundu:

25 Ocak'ta mutlaka bir kırılma olacak

25 Ocak’ta Fed’i sadece ben değil, tüm küresel piyasalar ve oyuncuları bekliyor. Ondan sebep piyasalar yatay seyirde sıkıcı bir şekilde bekliyor.

Ons, aşağı yönlü kırılırsa dolar/TL kuru yukarı.

Ons, yukarı yönlü kırılırsa gram altın yine yukarı.

Gram altın, hem ons hem dolar/TL kuruna göre belirlendiğinden her türlü avantajlı bir yatırım aracı olacak.

Gram altın 1450 lira

2022 yıl içinde dolar/TL kurunda yeni rekorlar beklediğimden, ons altında bu sürece destek olursa gram altında 1.450 lira seviyesi kaçınılmaz olur.

Ama hemen değil!

Gram altın önce bir 720 lira seviyesini görecek

İlk önce son bir alım fırsatı olacağını öngördüğümden kısa vade için düşüş bekleyeceğim. Bu seviye ise 720 lira seviyesi. Öngördüğüm 720 lira seviyesi test edilirse, o gün tekrar bir yorum yapmakta fayda var. Belki biraz daha aşağısına sarkabilir. Bunu konuşmak için önce 720 liraya görmek gerek.

800 lira ve üzerinden gram altın, 13.80 üzerinden dolar almam

İslam Memiş, Youtube yorumunda da gram altında yüzde 50'lik alımın 630-650 lira aralığında yapıldığını hatırlatan İslam Memiş, ikinci yüzde 50'lik alım için 700 lira seviyesini bekleyenlere de şu uyarıyı yaptı: "Dolar için 13.80 lira üzerinden alım yapmam. Gram altında 700 lira ve daha altını beklemek gerekiyor. Şu anda erken. Bun 800 lira üzerinde gram altın almayı çok da tercih etmem" dedi.