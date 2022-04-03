Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pek çok kişi zekat konusunu da araştırmaya başladı. Altını ya da parası olan ancak bu birikimi ev almak için kullanacak olanlar zekat verme zorunluluklarının olup olmadığını araştırıyor. Peki, ev araba için altın biriktiren zekat öder mi?

Kimlerin zekat vermesi farzdır?

Zekât ibadeti ile ilgili şartlar, zekâtın bir kimseye farz olmasının ve verilen zekâtın geçerli olmasının şartları şeklinde iki ayrı başlık altında ele alınır.

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması (Kâsânî, Bedâî’, II, 4-5) bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 73-74). Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. (Kâsânî, Bedâî’, II, 15).

Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez (Kâsânî, Bedâî’, II, 40; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 88). Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan “temlik” de şarttır (Kâsânî, Bedâî’, II, 39). Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ibâha denilen yollarla fakire zekât verilmiş olmaz.

Altınım var ev alacağım zekat düşer mi?

Din büyükleri ev ya da araba almak için para biriktiren kişinin bir anlaşma yapması yani ev/araba alacağı tarihle ilgili taahhütname imzalaması durumunda zekat ödemelerinin gerekmediğini ifade ediyor. Ancak ev ya da arabanın alınacağı tarih belirsiz ise ve para biriktirme işi sürüyorsa kişinin bunun için zekat vermesi gerektiği belirtiliyor.