Altını olanları çileden çıkaracak gelişme! Gizlice toplamaya başladılar

Türkiye Merkez Bankası’nın faizi 2 yıl sonra tek haneye indirmesinin ardından gözler altın piyasasına çevrildi. Son dönemlerin en yüksek artışlarını yaşayan gram altın fiyatı 1.050 lira seviyesine çıktı. Analistler para politikalarında yaşanan belirsizliklerin, fiyatlanmaları zorlaştırdığını ifade ediyor. Dünyada yatırımcılarının büyük miktarda alım yaptığına dikkat çeken uzmanlara göre, altın fiyatı dalgalanmaya devam edecek.

Piyasalarda belirsizlik hakim olduğunda güvenli liman olan altın yadırımcısının yüzünü güldürüyor. Hafta başından bu yana gerileme kaydeden gram altın, Merkez Bankası'nın faizi tek haneye indiren kararıyla yükselmeye başladı. Düşüş eğilimindeyken bile Borsa'dan sonra en iyi getiriyi sağlayan yatırım aracı olmayı başaran altında ileriye dönük tahminler ise belirsizliğini koruyor. "Altın yükelecek mi, düşecek mi?" sorusu yine yatırımcının gündeminde. Dünya piyasalarında da rağbet gören altının yükseleceğine yönelik tahminler ağırlık kazanıyor.

Altın piyasasının nabzını tutan Kitco sitesinde yer alan analize göre, dünyada altına olan talep yükseliyor. Analistlerin verdiği bilgilere göre, tüm dünyada külçe ve madeni paralar şeklindeki altına olan arz son derece iyi durumda. Dünya Altın Konseyi'nin 1 Kasım'da merkez bankalarının altın alımlarının üçüncü çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı yönündeki açıklamasına yer verilen haberde merkez bankalarının toplam küresel altın talebinin yüzde 10 ila 15'ini oluşturduğu ifade edildi.

Dünyada yüksek oranda altın satın alan gizli alıcıların olduğu açıklanırken bu alıcıların Çin ve Rusya’dan olduğu tahmin ediliyor. Gizli alıcılar ise dünyada altın talebinin yükselmesine neden oluyor. Böylece altın fiyatları da talebe göre belirleniypr. Bazı ülkeler ise Suudi Arabistan gibi altın rezervlerinin bir kısmını resmi rezervlerinde değil, hazinelerinde tutmayı tercih ediyor.

TGRT Haber